Lever demib.dk stadig?

Det korte svar er: Ja – demib.dk lever stadig, vil ikke blive nedlagt og når jeg får lidt bedre tid vil der også komme flere nye indlæg her.

Siden jeg var med til at starte mit nye bureau Waimea Digital og vi forrige år lancerede vores produkt Waimea Business er det gået meget stærkt. Vi startede med blog 4 mand, nu 27 faste folk på kontoret i Hellerup, og 3 i bestyrelsen, og der kommer fortsat nye til. Vi står derudover lige overfor en meget spændende udvidelse som jeg snart kan fortælle mere om.

Selv med al den udvikling i Waimea har jeg faktisk også haft tid til at skrive en del – det er bare ikke blevet så meget her på bloggen. De nyeste af mine blogindlæg finder du på Waimea bloggen og på Aminos Ekspertblog.

Men i løbet af kort tid vil demib.dk blive flyttet til en ny og bedre platform. Det bliver stadig på WordPress og alle de gamle URL’er (og dine bookmarks eller links hertil) vil naturligvis stadig virke. Men sitet bliver hurtigere og lidt mere moderne i look’n feel.

Indtil da kan du så glæde dig over at dykke lidt ned i de 1.096 indlæg jeg allerede har skrevet her på bloggen! Ja, du hørte rigtig – jeg har faktisk skrevet mere end 1.000 indlæg her, og da jeg selv lige sad og bladrede lidt i dem opdagede jeg hvor mange super fede indlæg her er. Og mange af dem er præcis lige så vigtige og aktuelle, som da jeg skrev dem. Så jeg kan klart anbefale, at du kigger lidt nærmere på dem.

Og hvis du ikke orker at bladre kronologisk tilbage i det fulde arkiv, kan jeg anbefale, at du tjekker min side med de bedste blogindlæg, som ganske vist mangler at få de nyeste med.

Jeg håber du løbende vil kigge indenfor og fælge med i udviklingen her.

