Kort viral film der virker!

Man skal måske være lidt af en drengerøv, som jeg, for at more sig over nedenstående videoer, men der er øjensynligt mange af min slags. For begge de videoer jeg fornyligt er faldet over, har i løbet af meget kort tid fået en sørens masse visninger.

Den første video synes jeg faktisk er den bedste. Den varer kun 4 sekunder! Og den virker 100% autentisk – hvilket jeg faktisk også tror den er.

Den næsste film er lidt mere konstrueret – mend jeg ikke er helt sikker på at ofret ved det. Sjov er den i hvert fald – synes jeg. Og selv med godt 40 sekunder stadig kort. Og det er lidt det jeg også er faldet for ved de her to små film – de er SÅ korte og alligevel fungerer de 100%.