Få en gratis CD – hvis du er blogger!

Som tidligere omtalt kommer min gode musikalske ven Kenneth Thordals nye plade, “Alt og Ingenting“, ud d. 26. februar. Normalt er det kun gode venner, med-producenter og så “rigtige” musikjournalister, der får adgang til en plade før selve udgivelsesdagen. Alle andre må vente til den udkommer – og betale for den. Men i erkendelsen af, at mere af mere af folks medietid går på nettet – ikke mindst i de mange gode blogs der findes, har Kenneth valgt at udvide “musikjournalist-begrebet” en hel del.

Således inviteres alle bloggere, der gider at skrive en anmeldelse af kenneth Thordals nye plade, til at henvende sig – så vil de få en gratis kopi af CD’en tilsendt! Præcis som alle andre “rigtige” anmeldere.

Jeg synes det er et virkelig spændende tiltag og en flot anderkendelse af blogging mediet som værende vigtigt – også når en ny CD skal markedsføres. Jeg synes det fortjener ros og omtale!

Så, er du blogger, skriver du lidt om musik og kultur, så drøn over på kenneths blog og læs nærmere om betingelserne der – så har du chancen for at få den nye CD helt gratis, og før alle andre!