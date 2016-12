af

Efter Googles officielle udmelding om, at HTTPS/ Secure Pages – krypterede sider, nu vil indgå som et parameter i deres ranking faktorer har der desværre spredt sig en voldsom overfortolkning af dette på Nettet – ikke mindst i den danske presse.

Jeg synes derfor det er på sin plads, at få sat tingene lidt på plads og ind i det rette perspektiv.

For det første: Der har længe været tale om, at Google ville lade HTTPS/SSL – secure pages, indgå som et ranking element. De har åbent sagt, at de mener hele Nettet burde køre på sikre forbindelser – og måske burde have været lavet sådan fra starten af. Fair nok. Det er jo en holdning man kan have, men nok bare ikke specielt realistisk indenfor de næste mange, mange år.

Nu har Google så meldt officielt ud, at HTTPS vil indgå som et direkte ranking parameter. Det er dog min klare opfattelse at dette fortsat vil ske i på “real life forsøgsbasis”. Sådan arbejder Google altid. De “live BETA-tester” de ting de tror vil forbedre søgeresultaterne. Det er dog langt fra alle de ting de afprøver, der får lov til at fortsætte – eller får nogen væsentlig betydning. De tester.

Det er også vigtigt at huske på, at HTTPS kun vil indgå som en ud af mange hundrede ranking faktorer!

Det vil også kun berøre en meget lille del af alle søgninger. Google siger selv under 1%. Logisk nok, for hvor det er relevant indenfor shopping og kan være det indenfor brancher med overførsel af følsomme informationer giver det ingen mening for f.eks. en blog.

Der er yderst tvivlsomt, om HTTPS nogensinde vil få en særlig stor vægtning i det samlede sæt af hundredevis af parametre, der samlet set afgører, hvordan et website ranker i Google. Og med en meget lille samlet vægtning i en meget lille del af de samlede søgninger er det altså en bagatel, relativt set.

Af væsentligt vigtigere og langt mere betydningsfulde (nyere) parametre kan nævnes den meget store gruppe af ”engagement data”, bedre fortolkning af indholdskvalitet, linkdata og sociale signaler. Dertil kommer gamle parametre, som f.eks. hastighed, som I dag er meget vigtigt – og det kan I værste fald påvirkes negativt ved indførsel af HTTPS på et site. Og så er jeg sikker på det vil skade mere end det vil gavne i forhold til ranking i Google!

Så alt i alt – tag det helt roligt. Jeg ser ingen gode grunde til i panik at gå ud og ændre non-secure sites til secure, blot på grund af denne ændring hos Google, med mindre der er andre mere åbenlyse fordele for det enkelte site.