Ja, jeg ved godt det er older-gammeldags, men jeg have brug for at teste en gæstebog til en god vens nye blog, og så valgte jeg altså at belemre jer, kære besøgende, med denne test. Alt efter hvad der ender med at komme ind i denne gæstebog vil jeg ikke udelukker jeg beholder den. Hva fa’en – der er vel næsten ved at være noget “kitch” over sådan en “internet-prehistorisk” ting som en gæstebog.

Anyway, du er velkommen til at skrive en lille besked, hvis du har lyst 🙂