Fejl 40 er en arrogant bortforklaring

af

Du kender sikkert godt udtrykket “fejl 40”, der bruges som en lidt hånlig forklaring på “tekniske problemer”. Med “fejl 40” menes at fejlen ligger ca. 40 cm fra skærmen – altså i hovedet på brugeren.

Men her forleden kom jeg til at tænke på, hvor forbandet arrogant i det i virkeligheden er, at bruge dette udtryk. Og ikke alene er det arrogant – det er dumt, for det løser nemlig ingen problemer.

Det er typisk teknikere – eller i hvert fald lidt mere teknisk kompetente mennesker, der bruger udtrykket “fejl 40”, når mindre teknisk kyndige personer ikke kan finde ud af at betjene et system, et website eller en applikation rigtigt.

Men ER det nu også i virkeligheden korrekt at kalde den en “fejl 40”? Er det virkelig brugernes manglende evner, der er problemet? Og er det overhovedet realistisk, at ændre på brugernes evner? Eller er det måske i virkeligheden hos udviklerne at denne “fejl 40” ligger?

På denne vil jeg svare et rungende: Nej, nej, nej og et ja!

Det er klart, at når vi snakker om avancerede professionelle systemer, som det kræver en form for uddannelse at bruge rigtigt, så kan brugernes manglende evner – eller den uddannelse det nu kræver, være et problem der kan tilskrives brugeren. Så kan det måske være OK at tale om en “fejl 40”.

Men for alle de applikationer, som det er meningen, helt almindelige mennesker skal bruge så synes jeg faktisk meget sjældent, det er korekt at kalde brugsproblemer for en “fejl 40”.

Hvis folk f.eks. har svært ved at betjene dit website eller bruge de funktioner du gerne vil have dem til at bruge (alt lige fra tilmelding til nyhedsbrev, debatter, blog-kommentarer, køb osv), så er det dit ansvar – så er det dig, designerne og udviklerne der ikke har gjort jeres job godt. Fejl 40 fejlen ligger hos jer!

Det er meget muligt at du og dine udviklere mener, at den måde i gør tingene på er bedst. Men hvis brugerne ikke kan finde ud af det, så er det bare ikke godt nok. Så har I lavet en fejl 40.

Indenfor udvikling af søgemaskiner var der i de tidlige år mange faglige diskussioner om, om man skulle forsøge, at gøre brugerne bedre til at søge (og give dem flere avancerede søgefunktioner) eller om man skulle fortsætte med den simple søgeboks, og så “bare” blive bedre til at levere bedre søgeresultater. Jeg argumenterede meget for det sidste og det var da heldigvis også den teori der vandt.

Selvom folk bruger søgemaskiner rigtig meget så er de nemlig ikke specielt interesserede i søgning. De gider ikke at skulle lære at søge avanceret. Det er for nørded. I hvert fald for det store flertal. De vil bare spørge enkelt – og få hurtige og rigtige svar.

For mange år siden arbejdede jeg på webbureau. Her var der en både dygtig og sjov udvikler. Navnet er i denne omgang ligegyldigt. En dag ringede en kunde ind, fik fat i ham udvikleren og klagede sin nød i forhold til et CMS vi havde leveret. Hun sagde: “Når jeg gør A, B og C så går det hele ned”. Svaret faldt promte fra udvikleren: “Jamen så lad da være med at gøre det!”…

Det var på den ene side et hylende morsomt svar. Jeg var i hvert fald i første omgang flad af grin. Ikke fordi de var et “frækt svar”, men fordi det på en hylende morsom måde godt illustrerer, hvor helt forskelligt almindelige brugere og udviklere tænker.

En udviklers logiske respons på at “A, B og C” får systemet til at gå ned jo netop at lade være med det -finde en anden vej at komme i mål. For en almindelig bruger udgør det en skræmmende oplevsle, en usikkerhed og frygt for at trykke på noget andet – for det kunne jo gå galt. Og hvad sker der så? Vi husker alle sammen stadig War Games … 🙂

Næste gang du – eller dine udviklere, får lyst til at udråbe et problem som dine brugere har som en “fejl 40” skulle du måske overveje om ikke du tager fejl. Om ikke det i virkeligheden er hos dig denne fejl 40 ligger?