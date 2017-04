En CTR på 80% – og et dødt website!

af

I går annoncerede jeg, at min e-bog SEO 2.0 kunne downloades helt gratis. Jeg burde naturligvis have forudset, at det ville give lidt ekstra pres på serveren. Men jeg satsede på, at den kunne klare det. Der tog jeg grueligt fejl!

Allerede få minutter efter jeg annoncerede det gratis download begyndte serveren første gang at gå i knæ. Så fiksede jeg nogle ting, der gjorde det lidt bedre, men med de stadig større og større bølger af download-lysten folk der væltede ind blev det ved med at gå galt.

Mange slap igennem of fik downloaded bogen. Alene i går tæt på 2.000! Men en del gik også forgæves. Og det undskylder jeg mange gange.

På trods af udfordringer og en del mere arbejde i dag end jeg havde regnet med, så har jeg også lært en masse af dagens projekt. I dette indlæg vil jeg dele lidt af det med dig …

Vær beredt!

Den første, og måske vigtigste ting, jeg har lært i går er, at være beredt! Jeg fejlede grelt på det punkt. Jeg havde ikke testet det download plugin jeg brugte godt nok, jeg havde ikke forventet så mange besøgende og downloads på en gang og jeg havde ikke forudset presset på serveren kunne få den til at gå helt i knæ.

Og vigtigst af alt – jeg havde ingen back-up plan. Jeg idiot!

Så da det hele begyndte at brase sammen kunne jeg bare sidde og kigge på. Jeg var også helt blokeret fra at gøre så meget på serveren. Den var som ramt af et DOS-attack. Selvforskyldt DOS-attack, kunne man sige.

På stående fod ved jeg ikke lige hvad den bedste løsning ville have været, men naturligvis kunne jeg have løst det her peak/load problem, hvis jeg havde prioriteret det. Det gjorde jeg ikke og måtte så betale prisen – eller rettere sagt, du og de andre der gik forgæves måtte betale prisen.

Det hele skal virke!

Min lille projekt havde, som så mange andre projekter, flere elementer – herunder:

En fil, der skal ligge et sted så den kan downloades

En “squeeze” funktion – så jeg kan få emails/nyhedsbrevstilmeldinger ud af dem der downloader bogen

En udsendelse af nyhedsbrev

Et blogindlæg

Diverse indlæg I sociale medier – Facebook, Google+, Twitter og LinkedIn

Det hele virkede. Næsten … Et led I kæden hoppede af. Serverens kapacitet – og dermed adgangen til blogindlæg med download function. Selv når folk kunne komme ind på siden fejlede download funktionen ofte.

Det hjælper ikke så meget, at Nyhedsbrev og hele den sociale indsats virker perfect, når download funktionen fejler. Når blot et enkelt led i din plan – i din køde, går i stykker falder hele planen til jorden.

Click Through raten (CTR) fra nyhedsbrevet var lige knap 80%. Det er virkelig godt! Men når alt for mange af de optimistiske læsere så får en død side, eller en side der mangler den lovede download funktion, så bliver de skuffede. Så min kampagne fejlede.

For at undgå det er der kun en løsning: Du må have en back-up plan for alle sensitive områder … om muligt. Det havde jeg ikke.

Keep It Simple Stupid (KISS) – VERY simple!

Vær forberedt på, at selvom du har lavet din løsning så brugervenligt som muligt, så vil der være en hvis procentdel der ikke kan finde ud af det. Og med mange besøgende kan det godt blive til en del.

Selv hvis du laver en helt hvid side, der kun har en stor grøn knap midt på den, hvor der står “Klik Her” vil der være nogle som spørger: Hvad skal jeg gøre? Hvordan virker det? Selv hvis du laver en stor fed pil ved siden af, der peger på knappen og skriver: Ja, det ER den her knap du skal trykke på!, så vil der stadig være nogle som er i tvivl 🙂

Sådan er det bare. Det er virkeligheden. Jeg fik mail fra næsten 100 mennesker i går (inden serveren gik ned) der ikke kunne finde ud af at downloade bogen. Jeg synes ellers jeg havde gjort det virkelig enkelt, og over 1.000 mennesker havde da også downloaded bogen. Men godt 100 kunne ikke lige finde ud af det.

Det er naturligvis min opgave og ansvar at sikre at alle – også de sidste 100, kan finde ud af at downloade bogen.

Folk du skuffer bliver sure!

Når man lover folk noget skal man holde det! Jeg lovede folk, at de kunne downloade en gratis e-bog. For nogle virkede det ikke. Enkelte brugte lang tid på det og blev til sidst rigtig irriteret over det. Nogle blev direkte vrede på mig. Nogle rigtig meget.

Man kunne så indvende, at det er et gratis download – ingen skal betale for det. Så at blive vred over det ikke lige virker med det samme er måske lidt meget. Men jeg kan egentligt godt forstå det.

Det er en blanding af skuffelse over ikke at kunne få fat i det man havde regnet med, irritation over at andre har fundet ud af det og måske lidt ubehag ved tanken om, at det er en selv, der har lidt for teknisk dum til det.

I alle fald var det jo ikke min mening med dette tiltag at gøre nogle sure på mig. Tværtimod. Så at nogle er endt med at blive det må jeg jo tage på mig som en fejl. Hvis jeg havde gennemført projektet teknisk bedre var disse mennesker måske ikke blevet sure.

Du kan stadig downloade bogen – gratis

Jeg har ikke fjernet download siden og funktionen og gør det ikke lige med det samme. Alle der er blevet lovet bogen skal naturligvis have den. Så hvis du er en af dem, der ikke kunne trænge igennem i går, så prøv igen i dag.

Du kan downloade bogen fra denne side.