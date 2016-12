Hvad er blogging og blogs?

af

Alle snakker om blogs og blogging i disse tider, men på trods af dette er der fortsat mange som ikke rigtig er sikker på hvad det er for noget. Selv indenfor lidt mere nørdede Internet kredse er der mange der stadig ikke helt har set fidusen eller fattet konceptet helt. Så sent som i dag spurgte min egen kone mig: Hvad er egentligt en blog? Jeg vil forsøge at give nogle svar her …

[tag]Blog[/tag] er en forkortelse for [tag]Weblog[/tag] og begyndte som et udtryk for en “log” på “Web” – altså noget der kunne minde om en form for elektronisk dagbog. Weblogs, eller bare blogs, som de fleste kalder dem i dag, har fortsat meget af dagbogens karakter: En blog er ofte skrevet af en, eller ganske få, navngivne of profilerede personer, det de skriver har som regel en stærk personlig vinkel, hvert indlæg er ofte kort, blogindlæg hele sorteres efter dato og kategori og endeligt, som noget af det vigtigste, kan brugerne normalt kommentere de blogindlæg der skrives – som du også kender det her fra min blog. Brugerne er en aktiv og vigtig del af en blog!

Teknisk set er en blog i virkeligheden bare et website. Et ganske simpelt et af slagsen, ovenikøbet. Det software der bruges til at administrere en blog ligner da også på mange punkter de CMS (Content Management Systemer) du sikkert kender fra andre websites. Men på en række punker er blogs alligevel helt forskellige i forhold til “almindelige” websites – både teknisk og redaktionelt set. Lad os starte med det tekniske …

Blog software

De fleste blogs drives af en eller anden form for software – et simpelt CMS. I princippet kan man godt skrive sin blog i helt traditionelle, håndkodet, HTML-filer, men hvem gider det i dag, når der er så udenmærkede databasebaserede systemer til rådighed? Ikke mig, i hvert fald.

Kærnen i en god blog software er muligheden for at skrive simple sider – eller “indlæg”, der typisk består af en overskrift, noget brødtekst og evt. et billede og nogle links. Men ovenpå dette er der så en hel masse funtioner, hvoraf mange er helt særlige for lige netop blogs. Alle de blog-systemer jeg kender har også et template system, af en eller anden art, som meget ligner andre CMS løsninger – bortset fra at der med en blog meget sjældent er mere end en lille håndfuld templates, hvor der i store CMS løsninger godt kan være mange gange flere.

Nogle af de særlige ting du finder i blog-systemer er bl.a.: Muligheden for at sende [tag]trackbacks[/tag] til andre blogs, muligheden for at acceptere pings fra andre blogs, muligheden for at brugerne kan kommentere indlæg og ikke mindst muligheden for at filtrere i den ekstremt meget [tag]spam[/tag] der kommer i blog-kommentarer, samt [tag]RSS[/tag] feeds. I princippet kunne nogle af ovenstående ting også anvendes på andre, “normale”, former for CMS, men det er bare sjældent man ser det. I blog software er disse, og flere blog-specifikke, features næsten altid indbygget.

Så, omend blog software kan virke meget forsimplet, vil jeg ikke anbefale at man kaster sig ud i at skrive sit eget. Tag et kig på et system som WordPress og se se omfanget af programmet. Det er ikke lige noget man laver på en eftermiddag – og tror mig, de mange features i f.eks. WordPress er guld værd. Som “professionel” eller bare “seriøs” blogger kan du ikke undvære det!

Hvad er blogging og hvad er en blogger?

Lad os tage det sidste først. Nej, det er ikke en stavefejl for “blotter” og det har intet med hinanden at gøre … og dog … Med den ofte personlige vinkel de fleste blogs har, kræver det naturligvis at dem der skriver har det godt med at “udstille” sig selv. En blogger er et udtryk for en person der blogger. Ganske enkelt.

Man kan naturligvis godt mene at det er en smule højrøvet at blogger-miljøet på den måde at forfremmet sig selv med en sådan titel – vi er jo groft sagt “bare” skribenter. Man kalder jo heller ikke alle de andre hårdarbejdende mennekser der opdaterer deres website med en “almindelig” CMS-løsning for CMSere”, vel? Nå, men sådan er det nu engang blevet og det er vel egentligt heller ikke så vigtigt.

En blog er et website, en blogger er en der skriver dette website og blogging er selve den handling at skrive en blog.

Blogging er hot!

Der kan vist ikke være meget tvivl om at blogging er blevet et hot emne i den senere tid. Blogs startede som et lidt nørded fænomen, men nu er det for alvor ved at komme ud til almindelige mennesker. Flere og flere har fået fat i en feed-reader/blog-reader og vennet sig til at bruge den. At læse blogs, at skrive blogs og at deltage som debattør i blogs er blevet en almindelig del af fantastisk mange mennesker liv. Og det er ikke underligt – for det er smaddersjovt!

Det er sjovt – eller spændende, at læse andres blogs. Jeg synes ofte at en god blogger, med passion for det han skriver om, er meget mere spændende at læse end en velfriseret jouanlists nok så “korrekte” artikler. Og så er det overkommeligt. Med de korte indlæg og muligheden for at abonnere via RSS feeds gør det let at følge med i mange blogs.

Det er også sjovt at skrive. Du skulle prøve! Jeg er selv blevet grebet mere og mere af det gennem det sidste års tid – det er dog først her for nyligt at jeg har haft mulighed for at samle mine ting i denne blog på demib.dk. men for satan da hvor er det sjovt. I min næste liv vil jeg være full-time pro-blogger 🙂