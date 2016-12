Kan man stole på Bilpriser.dk?

af

Jeg spørger ikke for at være spydig, men af oprigtig interesse. Jeg står nemlig overfor at skulle købe en ny (brugt) bil. Faktisk har jeg fundet den bil jeg gerne vil have – en dejlig Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 med lædersæder og en masse dejligt ekstraudstyr … vroooom 🙂 (og ja, jeg ved godt det ikke er den mest benzinøkonomiske bil på markedet, men en V8 5,2 liters moter ER nu sjov!). Jeg synes ikke den pris forhandleren vil have virker helt urimelig, men når jeg tjekker med Bilpriser.dk giver de en helt anden vurdering – faktisk noget der ligner det halve (eller tæt på – alt efter hvilken stand man angiver).

Så mit spørgsmål til dig er, hvis du ved noget om det, om det er Bilpriser.dk der ikke nødvendigvis er helt korrekte i deres vurdering – eller om det er min (iøvrigt respekteret) forhandler der er lidt for optimistisk med prisen? Klik nedenfor og smid et svar 🙂