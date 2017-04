af

Et langt liv er slut. AltaVista lukker i dag – død og begravet, knap 18 år gammel. En af pionerene indenfor søgemaskiner er gået bort. En af de første største. AltaVista viste vejen og var i høj grad med til at skabe det enorme søge-marked, som andre efterfølgende har lukreret på.

AltaVista var King of the Hill – søgemaskinen, der dominerede markedet i sin storhedstid. Søgemaskinen som ingen troede nogensinde kunne slås af pinden og miste sin føreposition.



AltaVista var den tids svar på Google – eller rettere sagt, Google er nutidens svar på AltaVista. For AltaVistas markedsposition, virale og eksplosionsagtige udbredelse og brede offentlige fascination var en skabelon for den måde Google senere skulle vise sig at overhale AltaVista.

AltaVista var den første søgemaskine, der kunne annoncere et indeks på hele 20 millioner websider. I 1995 var det et kæmpe indeks i forhold til konkurrenterne, som dengang ikke nået op på meget over 2 millioner.

Det var før Google. Dengang søgemaskiner som OpenText, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos og LookSmart kæmpede om markedet. Det var før AltaVista blev opkøbt af GoTo.com og før Yahoo købte dem begge.

Det var før søgemaskiner var blevet en god forretning. Ja, faktisk tjente de fleste søgemaskiner dengang næsten ingen penge, selvom flere prøvede. AltaVista var en af de første, der forsøgte sig med sponserede søgeordsannoncer, men det var nok for tidligt. Markedet var ikke klar til det og der rejste sig et ramaskrig, da AltaVista begyndte at sælge ud af top-resultaterne i 1999.

Det var dengang – i sen-90’erne, hvor de eneste der rigtig tjente penge på Nettet var de mange innovative udbydere af “naturfilm for voksne”. Og på trods af at du, kære AltaVista, knap nok var blevet teenager lod du dig friste af voksenlivets lyksaligheder. I en kort periode blev de mange erotiske søgninger på AltaVista direkte videresendt til de højestbydende alfonser!

Ja, innovativ, nyskabende og markedsledende var du i sandhed, AltaVista. Det var et bemærkelsesværdigt skridt du tog der. Overraskende – ikke mindst set i lyset af de nuværende, stærkt krops-forskrækkede Amerikanske Internet service-udbydere, hvor man ikke engang kan vise et dokumentarisk billede af en frigjort hippie fra 70’erne uden at blive smidt på porten.

Men endnu engang viste det sig, at AltaVista var for tidligt ude. Markedet var ikke klar til en så åbenlys promovering af en niche-industri, som mange bruger penge på, men paradoksalt få vil vedkende sig. Familiefaderen eller revisoren, der surfer lidt adspredelse i en pause var vist ikke så vilde med, at blive sendt direkte videre fra en søgning til et lystigt fristende website. Det kan jo også godt blive lidt pinligt, hvis en kollega eller kone bevæger sig forbi skærmen.

I efteråret 1999 blev AltaVista ramt af den omsiggribende portal-syge. I lighed med mange andre strømlinede søgetjenester og indgangssider til Nettet, ændrede AltaVista karakter, lod sig pynte, sminke og begravet i alverdens services, blinkende reklamer og andet støj. AltaVista mistede fokus på de gode søgeresultater. Faldt for fristelsen. Solgte ud, pissede i bukserne og undergravede sin egen berettigelse i markedet.

Og så kom Google med sit helt rene interface. Hvid side med en søgeboks og 10 blå links. Ingen støj og farverige reklamer. Hurtigt, enkelt og godt. Det var øjensynligt mere det, som det informationshungrende internet-publikum var ude efter, end den støjende portalside, som AltaVista havde udviklet sig til.

Du havde store planer, AltaVista. Men du var altid lidt for tidligt på den, eller lidt for sent. Da du op til årtisindskiftet tog tilløb til en IPO var alle optimistiske. Men så kom det første dot-com crash og planerne måtte i januar 2001 skrinlægges. Massefyringer og halvtomme kontorer fulgte.

AltaVista måtte igennem mange ejerskaber inden de endte hos Yahoo i 2003.

Om det var de mange skiftende faderskaber, og illoyale forældre, der havde sat sig sine dræbende spor, eller om det var et udtryk for “large companies are where small companies go to die” -syndromet er svært at sige, men i hvert fald sygnede AltaVista langsomt hen hos Yahoo, visnede og gled ud af markedet i sammne takt som Google tog over.

Måske var det gået helt anderledes hvis du, AltaVista, havde takket ja til Google stifterne Larry Page og Sergey Brin’s tilbud om, at du kunne købe deres søgeteknologi. Men du takkede, i lighed med alle de andre store søgemaskiner dengang, pænt nej. Det blev et fatalt nej.

Du havde fortjent bedre, AltaVista. Hvil i fred.

———————————

RADIO: Jeg var inviteret ind i programmet AK247 på Radio24Syv i dag, for dels at læse min nekrolog op og dels for at snakke om AltaVista og de gamle (søgemaskine-) dage i en halv times tid. Du kan høre programmet nedenfor – min halve time ligger til sidst i udsendelsen, der løb fra 17-19.