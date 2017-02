af

Jeg havde aldrig rigtig troet at jeg skulle ende i rollen som administrerende direktør. Men faktisk har jeg det rigtig godt med at jeg takkede ja til, at påtage mig denne krævende rolle i det nye bureau, som jeg lige har været med til at etablere: Waimea Digital.

Igennem længere tid tid havde jeg gået med en ambition om, at opbygge et lidt større bureau, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært blive stor, når man er lille. Det er lidt lettere når man er lidt større, at blive større. Så da en af mine gamle venner en dag ringede og spurgte om vi ikke skulle lave et nyt bureau sammen – bygget på de gode erfaringer og samlede kræfter i Deducta Search og deMib.com slog jeg til.

Det er så blevet til Waimea Digital. Og det er i dette nye ambitiøse bureau, at jeg har taget den ledende rolle, som administrerende direktør.

Og for at fejre den officielle åbning har vi et rigtig godt tilbud til dig …

